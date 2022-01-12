Около 2 тысяч елок привезли в Московский зоопарк

Примерно 2 тысячи елок привезли в Московский зоопарк за новогодние праздники. Пихты и ели обогащают жизнь и рацион животных.

Как рассказали сотрудники зоопарка, для обитателей это и игрушка, и когтеточка, и укрытие, а также источник полезных веществ.

Хвоя богата витамином C, каротином и аминокислотами. Еловые ветки с удовольствием поедают капибары, альпака, винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны и другие животные.

Новогодние деревья в зоопарке принимают с 2012 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.