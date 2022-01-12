Столичный трафик оценивается в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. При движении в сторону центра на Люблинской улице водителям придется притормозить от парка Шкулева до Третьего транспортного кольца. Скорость потока на этом участке не превышает 40 километров в час. Преодолеть его можно за 10 минут.

Затор длиной более 8 километров растянулся на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Севастопольского проспекта. Этот отрезок автомагистрали можно преодолеть за 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.