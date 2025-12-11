Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. По вечерам в столице зажигают более миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Вскоре подсветка украсит еще около сотни столичных зданий.

Освещение стало неотъемлемой частью городской архитектуры, и проекты подсветки теперь согласуются наравне с фасадами. С 2011 года число зданий с подсветкой в Москве выросло в четыре раза. Управление современным освещением, оснащенным умными датчиками, осуществляется дистанционно.

