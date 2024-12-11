11 декабря, 22:45M24.RU
В МГСУ обсудили варианты развития строительной отрасли
11 декабря в Московском государственном строительном университете прошла защита курсовых работ, посвященных созданию строительных трестов.
Как строительные тресты появились в России и для чего? Какую роль они сыграли в развитии экономики страны? Чем современные тресты могут помочь программе реновации в столице и процессу благоустройства городских пространств? Какая структура может быть у строительных трестов в новых условиях и как повысить их эффективность?
Эти и многие другие вопросы обсудили студенты, преподаватели, эксперты отрасли, представители градостроительного комплекса Москвы и Минстроя РФ.