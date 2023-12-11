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Новости

11 декабря, 21:00

Общество

Новости часа: строительство нового тоннеля на северо-востоке Москвы завершат в 2024 году

Новости часа: строительство нового тоннеля на северо-востоке Москвы завершат в 2024 году

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Центр женского здоровья при ГКБ № 31 принял первых пациенток

"Мой район. Навигатор": 8 видов медицинских изделий начали производить в парке "Руднево"

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"Интервью": Леонид Кондрашев – про археологические раскопки в Москве

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Ученые подвели итоги археологического сезона в столице в 2023 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового тоннеля на северо-востоке Москвы должны завершить в 2024 году. Он пройдет под путями МЦД-4, соединит Складочную улицу с улицей Двинцев и улучшит транспортное обслуживание сразу двух районов – Бутырского и Марьиной Рощи.

В столицу вернулись метели. По прогнозам синоптиков, возможна гололедица. До среды, 13 декабря, в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

В Подмосковье спилили новогоднюю елку для Соборной площади Кремля. Дерево подготовили к перевозке в Москву. Выбирали главный символ Нового года из нескольких десятков вариантов.

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