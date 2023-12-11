Новости часа: строительство нового тоннеля на северо-востоке Москвы завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового тоннеля на северо-востоке Москвы должны завершить в 2024 году. Он пройдет под путями МЦД-4, соединит Складочную улицу с улицей Двинцев и улучшит транспортное обслуживание сразу двух районов – Бутырского и Марьиной Рощи.

В столицу вернулись метели. По прогнозам синоптиков, возможна гололедица. До среды, 13 декабря, в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

В Подмосковье спилили новогоднюю елку для Соборной площади Кремля. Дерево подготовили к перевозке в Москву. Выбирали главный символ Нового года из нескольких десятков вариантов.