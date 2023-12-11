Новости часа: основные работы по благоустройству возле станции метро "Яхромская" завершены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершены основные работы по благоустройству территории возле новой станции московского метро "Яхромская". Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве запустили производство материнских плат на российских процессорах. Об этом рассказали в департаменте промышленной политики столицы.

Московские учреждения культуры провели за год более 30 международных мероприятий. Об этом заявил Сергей Собянин.