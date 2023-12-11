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Новости

11 декабря, 18:15

Культура

Новости часа: основные работы по благоустройству возле станции метро "Яхромская" завершены

Новости часа: основные работы по благоустройству возле станции метро "Яхромская" завершены

Ученые подвели итоги археологического сезона в столице в 2023 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о замене старых поездов на оранжевой линии метро

Часть национального парка "Лосиный остров" перешла под управление Москвы

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Главную елку страны доставят в Кремль 13 декабря из Щелкова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершены основные работы по благоустройству территории возле новой станции московского метро "Яхромская". Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве запустили производство материнских плат на российских процессорах. Об этом рассказали в департаменте промышленной политики столицы.

Московские учреждения культуры провели за год более 30 международных мероприятий. Об этом заявил Сергей Собянин.

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