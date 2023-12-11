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Новости

11 декабря, 08:30

Город

Столичным водителям рассказали о строительных работах на трассах Москвы 11 декабря

Столичным водителям рассказали о строительных работах на трассах Москвы 11 декабря

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Столичных водителей просят учитывать погодные условия – синоптики обещают снегопад. А значит, видимость будет хуже и тормозной путь длиннее. Как сообщает телеграм-канал столичного Дептранса, вечерний трафик в Москве будет 6–7 баллов.

Возможны затруднения в движении из-за строительных работ на Ленинградском шоссе, а также на 14-м и 32-м километрах МКАД в обоих направлениях. Быстрые магистрали – проспект Маршала Жукова, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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