Телезрителям рассказали, чем заняться на фестивале "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". На нем можно узнать о новогодних традициях разных стран, попробовать национальные блюда и купить сувениры.

Главной локацией для праздничных фотографий на Площади Революции стала восьмиметровая елка. Она, как и вся праздничная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество", украшена в купеческом стиле.

Также на площади построили ледовый театр. На протяжении всего фестиваля зрителям будут показывать театральные постановки и шоу на льду. В свободное время прокатиться смогут все желающие. Коньки можно взять напрокат или принести с собой.

Подробнее обо всех площадках фестиваля – в сюжете телеканала Москва 24.

