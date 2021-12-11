Москвичам рассказали, что посмотреть на фестивале "Путешествие в Рождество"

В Москве открылся новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". Ярмарки, мастер-классы и разнообразные спортивные развлечения продлятся до 9 января.

Площадки будут работать по всему городу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

