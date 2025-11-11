Форма поиска по сайту

11 ноября, 17:15

Город

Церемония открытия первого международного конгресса шеф-поваров состоялась в Москве

Церемония открытия первого международного конгресса шеф-поваров состоялась в Москве

В Москве состоялось открытие первого международного конгресса шеф-поваров, в котором приняли участие мастера кулинарии из ресторанов, отмеченных гидом Мишлен. География участников охватила Сербию, Черногорию, Арабские Эмираты, Францию и Испанию – всего более 40 ведущих экспертов ресторанной индустрии.

Президент ассоциации Chefs Team Russia Николай Сарычев отметил огромный потенциал мероприятия для обмена профессиональным опытом. Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов выразил надежду, что конгресс станет ежегодным событием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

