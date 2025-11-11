Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 ноября, 07:15

Город

Москвичам рассказали, где в столице можно познакомиться с культурой других стран

Москвичам рассказали, где в столице можно познакомиться с культурой других стран

Москвичам рассказали, где в столице можно познакомиться с культурой других стран. Например, в Вознесенском переулке находится церковь Святого Андрея в стиле английской готики, где можно послушать органную музыку.

В Хохловском переулке есть арт-квартал, напоминающий Берлин: длинная стена с граффити, кофейни и коворкинги создают ощущение европейской столицы.

В Большом Спасоглинищевском переулке расположена старейшая хоральная синагога и символическая "Стена Плача" – место, где можно прикоснуться к традициям Иерусалима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийМуса Мстоян

