Москвичам рассказали, где в столице можно познакомиться с культурой других стран. Например, в Вознесенском переулке находится церковь Святого Андрея в стиле английской готики, где можно послушать органную музыку.

В Хохловском переулке есть арт-квартал, напоминающий Берлин: длинная стена с граффити, кофейни и коворкинги создают ощущение европейской столицы.

В Большом Спасоглинищевском переулке расположена старейшая хоральная синагога и символическая "Стена Плача" – место, где можно прикоснуться к традициям Иерусалима.

