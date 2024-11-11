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11 ноября, 16:30

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Москва передала больше тысячи зданий и помещений под учреждения культуры за 14 лет

Москва передала больше тысячи зданий и помещений под учреждения культуры за 14 лет

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Москва передала больше тысячи зданий и помещений под учреждения культуры за 14 лет. Сейчас такие организации занимают в столице более миллиона квадратных метров недвижимости. Это не только театры и музеи, но также детские школы искусств, библиотеки, творческие и театральные студии.

В любом районе столицы можно найти учреждения культуры не более, чем в 15 минутах ходьбы от дома. Развитие этой инфраструктуры делает творческое образование еще доступнее для всех возрастов.

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городкультуравидеоАлина Гилева
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