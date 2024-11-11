Более 90 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" с момента запуска

Более 90 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" за три года с момента запуска. Он позволяет легко избавиться от старой бытовой техники и крупногабаритных предметов.

Среди самых популярных позиций – холодильники и стиральные машины. Также активно сдают старую мебель и матрасы. Большинство услуг предоставляются бесплатно.

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