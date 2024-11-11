Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 09:00

Город

Более 90 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" с момента запуска

Более 90 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" с момента запуска

Мэр Москвы назвал ИИ-решения, которые внедряют в сфере градостроительств

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 11 ноября

Более 40 компаний Москвы стали новыми партнерами центра "Профессии будущего"

Свадьбу под водой впервые проведут в Москве

Две набережные благоустроят в Москве

"Мой район. Новости": две территории реорганизуют в Даниловском районе

"Моя Москва": Дмитрий Орлов. Часть 1

"Город без окраин": Бутырский район

"Это Москва. Туризм": три особняка с загадочной историей

Более 90 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" за три года с момента запуска. Он позволяет легко избавиться от старой бытовой техники и крупногабаритных предметов.

Среди самых популярных позиций – холодильники и стиральные машины. Также активно сдают старую мебель и матрасы. Большинство услуг предоставляются бесплатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика