Свадьбу под водой впервые проведут в Москве. Проект "Новые адреса счастья" расширяется. Необычных мест становится больше. Теперь это не только метро или канатная дорога. Свою площадку предоставит "Москвариум".

Свадебная церемония состоится 16 декабря, накануне Дня работников ЗАГС. Одна пара решила зарегистрировать свои отношения среди 200 видов морских обитателей.

Для участия в этом уникальном событии молодожены должны до 14 ноября отправить на почту zags@mos.ru свою историю знакомства. Также потребуется сертификат дайвера для погружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.