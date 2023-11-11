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11 ноября, 21:30

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Тысячи любителей поп-культуры собрались на "Фандом Фест ВКонтакте"

Тысячи любителей поп-культуры собрались на "Фандом Фест ВКонтакте"

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Тысячи любителей поп-культуры собрались на "Фандом Фест ВКонтакте", который проходит с 10 по 12 ноября в Москве. Гости могут увидеть различные шоу, презентации новинок сериалов, комиксов и кино. Там же мастер-классы от художников, встречи с артистами, режиссерами и выступления музыкантов.

В заключительный день фестиваля для гостей подготовили музыку из киновселенных, сражения на световых мечах, презентации и конкурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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