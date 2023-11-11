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Новости

11 ноября, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Люди выстроились в очередь на фестиваль "Арт Лайф" в "Манеже"

Фестиваль в поддержку животных из приютов в Москве завершится 12 ноября

Еще 7 путепроводов откроют в столице в ближайшие годы

Длинная очередь образовалась на фестиваль современного искусства в "Манеже"

Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

"Познавательный фильм": Москва. Как устроена консерватория

"Сити. Гид": маленькие парки Москвы

"Сити": москвичам рассказали, как провести выходные в столице

Длинная очередь выстроилась на фестиваль современного искусства в "Манеже"

Семь путепроводов откроют в Москве в ближайшие годы. Один из них будет проходить через Москву-реку в районе Берегового проезда. Сооружение улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы.

На нескольких столичных улицах изменилась дорожная разметка. По словам специалистов ЦОДД, это позволяет водителям значительно экономить время в пути. На некоторых участках "перепробег" сократился до шести километров.

Новый многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира появится в Сокольниках. Будущий корпус на 570 коек станет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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