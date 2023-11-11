Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Семь путепроводов откроют в Москве в ближайшие годы. Один из них будет проходить через Москву-реку в районе Берегового проезда. Сооружение улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы.

На нескольких столичных улицах изменилась дорожная разметка. По словам специалистов ЦОДД, это позволяет водителям значительно экономить время в пути. На некоторых участках "перепробег" сократился до шести километров.

Новый многопрофильный комплекс детской клинической больницы святого Владимира появится в Сокольниках. Будущий корпус на 570 коек станет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.