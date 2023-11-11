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11 ноября, 18:15

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Люди выстроились в очередь на фестиваль "Арт Лайф" в "Манеже"

Люди выстроились в очередь на фестиваль "Арт Лайф" в "Манеже"

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Фестиваль современного искусства "Арт Лайф" стартовал в столице. Люди уже выстроились в очередь на входе в "Манеж". В программе – выставка художников из 16-ти стран, в том числе Италии, Франции, Словакии, Аргентины и Китая. Более 40 мастеров представили две сотни картин.

Также работают лекторий и интерактивная мастерская. Посетить все это можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Фестиваль продлится до 17 ноября.

Чем запомнится выставка в этом году – в эфире телеканала Москва 24.

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