Москвичам сообщили о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

В столице строят мост через Москву-реку, который соединит Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Новый мост улучшит транспортную ситуацию в четырех районах Москвы, где проживают около 500 тысяч человек.

Для того, чтобы возвести сложную инженерную конструкцию, пришлось временно сузить русло Москвы-реки. При этом судоходство на западе столицы не прекратилось.

Какие еще мосты в Москве появятся в ближайшем будущем? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.