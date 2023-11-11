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11 ноября, 13:30

Город

Москвичам сообщили о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Москвичам сообщили о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

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В столице строят мост через Москву-реку, который соединит Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Новый мост улучшит транспортную ситуацию в четырех районах Москвы, где проживают около 500 тысяч человек.

Для того, чтобы возвести сложную инженерную конструкцию, пришлось временно сузить русло Москвы-реки. При этом судоходство на западе столицы не прекратилось.

Какие еще мосты в Москве появятся в ближайшем будущем? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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