Более 1,5 км экомаршрутов обустроили в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы

Экологические маршруты длиной более 1,5 километра появились в парке "Яуза" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территорию вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Одним из четырех тематических маршрутов стала экотропа. Частью его является и лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой.

Бирюков подчеркнул, что еще один экомаршрут появился вокруг пруда. На нем расположены две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.