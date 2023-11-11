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11 ноября, 13:30

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Более 1,5 км экомаршрутов обустроили в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы

Более 1,5 км экомаршрутов обустроили в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы

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Экологические маршруты длиной более 1,5 километра появились в парке "Яуза" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территорию вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Одним из четырех тематических маршрутов стала экотропа. Частью его является и лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой.

Бирюков подчеркнул, что еще один экомаршрут появился вокруг пруда. На нем расположены две смотровые площадки общей площадью почти 100 квадратных метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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