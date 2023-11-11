Акция "Птица-синица" стартует в Москве 12 ноября

В Москве 12 ноября стартует ежегодная акция "Птица-синица". Столичные экологи и орнитологи проведут для всех желающих более 400 лекций, на которых расскажут как сделать кормушки для пернатых и чем именно подкармливать их во время зимних холодов.

Занятия пройдут в экоцентрах и на особо охраняемых природных территориях города. После лекций будет возможность записаться в волонтеры, чтобы активно помогать птицам и зверям зимой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.