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Новости

11 ноября, 09:45

Город

Более 500 общественных пространств обновли благодаря проекту "Активный гражданин" в Москве

Более 500 общественных пространств обновли благодаря проекту "Активный гражданин" в Москве

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Более 500 московских улиц, парков, скверов и набережных благоустроили благодаря проекту "Активный гражданин". Жители города могут сами выбирать, какие территории нужно привести в порядок в первую очередь.

Так, с помощью портала "Активный гражданин" было проведено благоустройство парка Северного речного вокзала. Также новое общественное пространство появилось на месте пустыря на Ходынском поле. Там создали парк площадью 25,5 гектара.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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