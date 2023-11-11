ГУМ-Каток заработает на Красной площади 29 ноября

Москвичи уже готовятся к новому ледовому сезону. В столице в данный момент заливают катки.

Совсем скоро начнет встречать гостей ледовая площадка на Красной площади. Открытие ГУМ-Катка запланировано на 29 ноября. О режиме его работы еще неизвестно, но прошлой зимой покататься на главной площади страны можно было ежедневно с 10:00 до 23:00, а по будням были организованы бесплатные сеансы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.