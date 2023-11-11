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11 ноября, 09:15

Город

Прогулочную набережную и зону отдыха обустроили на Южном речном вокзале

Прогулочную набережную и зону отдыха обустроили на Южном речном вокзале

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На Южном речном вокзале обустроили прогулочную набережную и зоны отдыха. Пешеходные дороги замостили плиткой, организовали удобные подъезды и парковку.

Напротив вокзала поставили остановку для общественного транспорта. На всей территории высадили деревья и кустарники, разбили цветники и газоны.

Зону отдыха вдоль набережной теперь освещают более 70 современных энергосберегающих фонарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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