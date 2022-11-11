Променад и спортивный кластер появились на набережной канала имени Москвы

На набережной канала имени Москвы появились променад и спортивный кластер. Территорию привели в порядок в рамках программы "Мой район", сообщил заммэра Петр Бирюков.

Теперь там есть площадки для пляжного футбола, волейбола, настольного тенниса и воркаута. Вдоль берега обустроили точки для пикников, открыли смотровую площадку с уличными качелями и скейт-парк.

Спуск к воде оборудовали так, чтобы удобно было и горожанам с ограниченными возможностями здоровья. А чтобы гулять можно было не только днем, но и по вечерам, обновили систему освещения, поставили камеры видеонаблюдения и колонны экстренного вызова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.