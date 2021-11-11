Представители власти рассказали о строительном надзоре

11 ноября в ГБУ "Мосстройинформ" прошла пресс-конференция "Новое качество государственного строительного надзора в контексте реформирования контрольной и надзорной деятельности".
Перед журналистами выступили:
- председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко;
- заместитель министра министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко;
- министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян;