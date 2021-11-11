Повышенный уровень погодной опасности ввели в Москве из-за гололедицы. Жителей столицы просят быть внимательными.

В городе с ночи шел снег с дождем. Дороги покрылись тонким слоем льда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.