В Москве заработал первый каток

На северо-востоке столицы заработал первый каток. Он расположен в парке Яуза, возле Ростокинского акведука. Там же рядом есть и прокат коньков.

Для всех посетителей действуют антиковидные меры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.