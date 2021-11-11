На ВДНХ началась заливка самого большого катка в Москве

В Москве на ВДНХ начали заливать самый большой каток города. Площадь льда там составляет более 20 тысяч квадратных метров.

В этом году по форме каток будет напоминать золотой ключик. Из-за необычной конструкции придется использовать специальные охлаждающие трубы, которые будут поддерживать температуру льда.

В пресс-службе выставки рассказали, что если соединить все трубы по прямой, то получится более 500 тысяч метров – это как от Москвы до Вологды.

На катке, который откроется в конце ноября, будет несколько пунктов проката, детская зона с отдельным входом, "Аллея влюбленных", большой круг и пешеходный мост "Северное сияние". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.