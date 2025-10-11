Специалисты промыли дороги в Москве в рамках подготовки к зиме

Специалисты промыли специальным шампунем все дороги и тротуары Москвы в рамках подготовки к зиме. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые обычной водой не смываются. В недоступных для техники местах бригады выполнили работы вручную.

Также москвичи более 2,2 миллиона раз посетили бесплатные спортивные секции. Подобрать секцию рядом с домом стало еще удобнее с помощью обновленного сервиса на портале "Московский спорт".

Кроме того, завершилась реставрация фасадов городской усадьбы Баевых. Комплексу зданий на проспекте Мира вернули первоначальный облик и воссоздали художественное ограждение кровли и обустроили подсветку.

