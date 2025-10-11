Московские ярмарки выходного дня начнут работать по зимнему расписанию – с 08:00 до 20:00. Такие изменения на холодный период времени произошли по просьбе самих жителей.

Помимо смены графика ярмарки меняются и внешне. Устаревшие тентовые конструкции заменяют современными теплыми павильонами. Также расширяется ассортимент. Продукты привозят из более чем 40 регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.