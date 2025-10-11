Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 09:45

Город

Московские ярмарки выходного дня начнут работать по зимнему расписанию

Московские ярмарки выходного дня начнут работать по зимнему расписанию

Советский ресторан "Золотой колос" отреставрируют на ВДНХ

Новая викторина о библиотеках появилась на платформе "Активный гражданин – детям"

Девять московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

Бибиревский рынок построят на северо-востоке столицы

Посетители гастрофестиваля на Манежной площади смогут попробовать сезонные блюда

Неизвестный повредил несколько автомобилей в столичном ЖК

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

В Москве построят новые станции метро на участке от "Новомосковской" до "Троицка"

Открытая фитнес-тренировка пройдет в усадьбе Алтуфьево 11 октября

Московские ярмарки выходного дня начнут работать по зимнему расписанию – с 08:00 до 20:00. Такие изменения на холодный период времени произошли по просьбе самих жителей.

Помимо смены графика ярмарки меняются и внешне. Устаревшие тентовые конструкции заменяют современными теплыми павильонами. Также расширяется ассортимент. Продукты привозят из более чем 40 регионов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика