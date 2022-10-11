Эксперты рассказали о работах на Московском скоростном диаметре

Московский скоростной диаметр – один из масштабных проектов городского строительства, который объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Диаметр улучшит транспортные связи в 48 районах столицы.

Пассажирам будет проще добираться в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Уже известно, что на этом участке дороги грузовой транспорт будет ездить только по спецпропускам.

С 1 января 2023 года открытые участки трассы, как позже и остальные, станут платными для всего транзитного транспорта. Свободный проезд оставят только автомобилям с московскими и подмосковными номерами.

Эксперты рассказали о текущих работах на Московском скоростном диаметре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.