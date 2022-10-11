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Основные работы по благоустройству улиц завершили в Красносельском районе Москвы

Основные работы по благоустройству улиц завершили в Красносельском районе Москвы

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В Красносельском районе столицы завершили основные работы по благоустройству улиц. Там обновили асфальт, сделали удобные парковочные карманы, расширили тротуары и смонтировали контактную сеть для трамваев. Жители теперь будут ждать их на новых остановках. Павильоны оборудовали беспроводным интернетом и зарядными устройствами для смартфонов.

Также на улицах появилось больше 170 фонарей. Кроме того, там положили газон площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В данный момент начали высаживать кустарники, позже к ним добавят более 30 деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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