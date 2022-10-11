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Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

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Во дворе жилого дома на Нижегородской улице в Таганском районе появился профессиональный теннисный корт. Его построили в рамках программы благоустройства по просьбам жителей. Пользоваться кортом смогут все желающие бесплатно.

На корте уложили семислойное покрытие, которое снижает нагрузку на суставы во время игры, а по периметру поставили специализированное освещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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