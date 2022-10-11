"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов составила 57 километров.

По Варшавскому шоссе напротив дома № 12 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей в средних рядах. Сотрудники ДПС прибыли на место аварии в оперативном порядке.

Также столичные специалисты ЦОДД зафиксировали затруднение по Ярославскому шоссе перед Северянинским путепроводом в сторону центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.