Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Территория бывшей промзоны ЦИЭ в Зеленограде активно трансформируется в современный жилой район, сообщил Сергей Собянин. Уже построено 118 тысяч квадратных метров жилья, торгово-логистический комплекс на 700 рабочих мест и детский сад.

"Общественный комплекс для обеспечения научно-исследовательской деятельности площадью 53,7 тысячи квадратных метров построили на улице Коломникова в рамках проекта КРТ "Южный порт, территория 1". Он станет частью административно-лабораторного комплекса, состоящего из пяти зданий, объединенных пешеходно-выставочной галереей с панорамными окнами. Работать в нем смогут не только сотрудники отраслевых предприятий, но и жители района. Всего назначенный городом оператор планирует построить в бывшей промзоне более 400 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-производственного назначения. Это позволит организовать свыше 8,4 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Пресненском районе возвели новый учебный корпус на 300 мест площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров. Высоту здания школы увеличили до пяти этажей, что позволило минимизировать площадь застройки.