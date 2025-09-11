Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

11 сентября, 14:30

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, сколько поездок совершено на МЦК за 9 лет

Новый сезон стартовал в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Полицейские задержали москвичей, угнавших советский автомобиль

Капремонт крыш в Москве завершен на 80%

Собянин: новый трамвайный маршрут № 90 связал четыре ж/д вокзала

Концерт "Голос мечты" пройдет на Патриарших прудах в Москве

Собянин: Театр Олега Табакова вернулся в здание на Чистых прудах

Инспекторы ГАИ выявили более 1,7 тыс нарушений в ходе рейда "Мотобезопасность" в Москве

"Новости дня": Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Территория бывшей промзоны ЦИЭ в Зеленограде активно трансформируется в современный жилой район, сообщил Сергей Собянин. Уже построено 118 тысяч квадратных метров жилья, торгово-логистический комплекс на 700 рабочих мест и детский сад.

"Общественный комплекс для обеспечения научно-исследовательской деятельности площадью 53,7 тысячи квадратных метров построили на улице Коломникова в рамках проекта КРТ "Южный порт, территория 1". Он станет частью административно-лабораторного комплекса, состоящего из пяти зданий, объединенных пешеходно-выставочной галереей с панорамными окнами. Работать в нем смогут не только сотрудники отраслевых предприятий, но и жители района. Всего назначенный городом оператор планирует построить в бывшей промзоне более 400 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-производственного назначения. Это позволит организовать свыше 8,4 тысячи рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Пресненском районе возвели новый учебный корпус на 300 мест площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров. Высоту здания школы увеличили до пяти этажей, что позволило минимизировать площадь застройки.

