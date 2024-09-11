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11 сентября, 07:30

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Мост через Нагатинский Затон свяжет разделенные заливом кварталы столицы

Мост через Нагатинский Затон свяжет разделенные заливом кварталы столицы

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В Москве готовят к открытию новый мост через Нагатинский Затон. Он не только свяжет разделенные заливом кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией БКЛ, но и обеспечит удобный пешеходный маршрут.

Так, жители смогут быстрее добираться до станции БКЛ и торговых центров. А благодаря форме полумесяца будущая постройка станет новым символом района. Новый мост будет велопешеходным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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