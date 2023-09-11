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11 сентября, 08:00

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В Московском зоопарке открыли обновленный авиарий

В Московском зоопарке открыли обновленный авиарий

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В Московском зоопарке открылся обновленный авиарий. Это большая крытая площадка, на которой москвичи смогут без перегородок посмотреть на самых разнообразных птиц.

Общая площадь авиария превышает 600 квадратных метров. В нем можно встретить розовых фламинго, аистов, ибисов, африканских цапель и многих других пернатых. Посетители могут передвигаться по площадке по специальным дорожкам, сходить с которых запрещено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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