Москвичей пригласили присоединиться к экологической акции "Чистый дом"

Москвичам предложили присоединиться к экологической акции "Чистый дом". Она продлится до 30 сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участникам акции расскажут об ответственном потреблении и помогут освободить дом от ненужных вещей. Все собранное отправят на переработку или на повторное использование.

Также можно самостоятельно принести ненужные книги и пригодную для ношения одежду в окружной волонтерский центр "Доброе место. САО" на Ленинградском проспекте. Еще можно заказать вывоз вещей из дома, оставив заявку на сайте экотакси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.