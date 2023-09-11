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11 сентября, 07:45

Общество

Москвичей пригласили присоединиться к экологической акции "Чистый дом"

Москвичей пригласили присоединиться к экологической акции "Чистый дом"

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Москвичам предложили присоединиться к экологической акции "Чистый дом". Она продлится до 30 сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участникам акции расскажут об ответственном потреблении и помогут освободить дом от ненужных вещей. Все собранное отправят на переработку или на повторное использование.

Также можно самостоятельно принести ненужные книги и пригодную для ношения одежду в окружной волонтерский центр "Доброе место. САО" на Ленинградском проспекте. Еще можно заказать вывоз вещей из дома, оставив заявку на сайте экотакси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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