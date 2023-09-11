На нескольких столичных улицах изменили схему проезда из-за строительных работ

В Москве на нескольких улицах меняется схема проезда. Эта временная мера связана со строительными работами, а также с обустройством и ремонтом инженерных сетей.

Так, в районе Лужнецкой эстакады закроют две полосы Третьего транспортного кольца. Движение организуют по трем оставшимся в каждом направлении. Ограничения продлятся до 11 октября.

На Московском скоростном диаметре – от Лихоборской набережной до Гостиничной улицы – до 15 октября закрыта одна из трех полос в каждом направлении. Кроме того, работы в ближайший месяц будут вести на участках Открытого шоссе, Землянского переулка, Третьей Владимирской и Селигерской улиц, а также Ленинской Слободы.

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