Тверскую и прилегающие к ней улицы начали готовить к рабочей неделе

Тверскую и прилегающие к ней улицы освободили после Дня города и начали готовить к новой рабочей неделе. Там, где были декорации, павильоны и уличные рестораны, стали разбирать конструкции. Должны успеть до утра, чтобы запустить движение автотранспорта.

Круглую дату – 875-летие города – москвичи отмечали два дня. Как все прошло? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.