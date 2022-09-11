Голосование в Москве официально завершено. В столице закрылись избирательные участки. Также ровно в 20:00 завершилось и онлайн-голосование. Впереди – подсчет голосов.

Москва отметила 875-летие 10 и 11 сентября. Фестиваль, посвященный Дню города, подошел к концу. На Моховой улице уже проводится разбор конструкций, чтобы можно было вновь запустить движение транспорта 12 сентября.

Что происходит на площадках? Как прошел День города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.