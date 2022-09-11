В столице открыли новый участок МСД в День города

В День города открыли новый участок Московского скоростного диаметра. Он соединил всю трассу от Бусиновской развязки до Некрасовки. Это быстрая магистраль без светофоров. По протяженности она одна из самых длинных городских магистралей в мире.

Московский скоростной диаметр будет бесплатным для москвичей и жителей области. А транзитным автомобилистам с 2023 года за проезд придется заплатить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.