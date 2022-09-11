Выставка достижений столичного спорта "Спорт ЭКСПО" продолжила работу в "Лужниках"

11 сентября в "Лужниках" в рамках празднования Дня города проходит масштабная выставка достижений столичного спорта "Спорт ЭКСПО". Организатором стал департамент спорта Москвы.

Открыла мероприятие презентация проекта "Мой спортивный район". Дальше все желающие могли принять участие в открытой тренировке по бегу и увидеть презентацию проектов "Показать за 60 секунд" и "Спортивные выходные" с участием звездных гостей.

Продолжил программу парад-шествие "Московского спорта". Представители 36 видов различных спортивных направлений продемонстрировали сложнейшие упражнения и элементы. Выставка продлится до 20:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.