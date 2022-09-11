В Москве открылись две уличные фотовыставки

В столице открылись две уличные фотовыставки. Они показывают, как изменилась столица за последние 10 лет. Одна экспозиция действует на Тверском бульваре и называется "Город для каждого". Там можно увидеть ярчайшие проекты благоустройства.

Другая фотовыставка находится у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Это зарисовки из трудовых будней столичных городских служб и уникальные снимки тех мест, куда разрешен доступ только специалистам. А еще – красочные виды художественной подсветки зданий, мостов и необычный взгляд на обновленные парки и улицы.

Выставки будут действовать до начала октября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.