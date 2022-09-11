В Москве продолжили отмечать 875-летие города

В столице продолжается фестиваль, посвященный Дню города. Москва отмечает 875-летие.

Фестивальные площадки "Московских сезонов" работают по всей столице. В общей сложности их насчитывается 26. Там проводят различные мастер-классы и спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.