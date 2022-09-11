26 шесть фестивальных площадок открыты по всей Москве

Фестивальные площадки "Московских сезонов" работают по всей столице. В общей сложности их насчитывается 26.

Там проводят различные мастер-классы и спектакли: в общей сложности запланировано более сотни сценических программ. Также там показывают кино и различные шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

