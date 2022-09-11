В столице открыли новый участок Московского скоростного диаметра

В День города открыли новый участок Московского скоростного диаметра. Он соединил всю трассу от Бусиновской развязки до Некрасовки. Это быстрая магистраль без светофоров. По протяженности это одна из самых длинных городских магистралей в мире.

Сколько времени москвичи смогут экономить благодаря этой дороге? И когда скоростной диаметр откроют целиком?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.