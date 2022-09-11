Поток посетителей колеса обозрения "Солнце Москвы" решили перераспределить

11 сентября на ВДНХ продолжают отмечать День города. А накануне там открыли самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы".

Однако желающих покататься так много, что администрация аттракциона сообщила о распределении потоков посетителей на другие дни. Эта информация появилась на сайте "Солнца Москвы". У гостей, которые приобрели билеты на период с 11 по 25 сентября, есть возможность сделать возврат или перенести визит на более позднюю дату.

Также билет можно обменять на мерч из сувенирного магазине рядом с аттракционом. В данный момент работу колеса обозрения временно поставили на паузу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.