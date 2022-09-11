Участок Московского скоростного диаметра открыли в столице в День города

В День города открыли новый участок Московского скоростного диаметра. Он соединил всю трассу от Бусиновской развязки до Некрасовки. Это быстрая магистраль без светофоров.

Сколько времени москвичи смогут экономить благодаря этой дороге? И когда скоростной диаметр откроют целиком? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.