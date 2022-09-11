Территорию центра содействия семейному воспитанию "Спутник" обновили в центре Москве

В Таганском районе обновили территорию центра содействия семейному воспитанию "Спутник". Там привели в порядок игровую и спортивные площадки, сделали места для прогулок детей разного возраста. Построили также зеленую зону для тихого отдыха и теплицу.

"Спутник" находится на улице Мельникова, там работают с трудными подростками, кризисными семьями, а также проводят семейные консультации и занятия для приемных родителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.